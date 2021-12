Byråd Valhammer II konstituert i Bergen

innenriks

24. november gikk byrådet i Bergen, med byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i spissen, av etter å ha tapt kampen om bybane til Åsane i bystyret.

Byrådet fikk 33 stemmer for Bryggen-alternativet, mens Høyre fikk 34 stemmer for sitt forslag om å utrede videre et tunnelalternativ.

I etterkant har tre utbrytere fra Sp og Rødt sikret flertall for bybane over Bryggen, noe Valhammer stilte som ultimatum for å regjere.

I avtalen med utbryterne heter det blant annet at det ikke skal oppføres kjøreledninger på Bryggen. Det vil innebære at de skal kjøre på batteri på denne strekningen. I tillegg skal det sikres et godt, sammenhengende sykkeltilbud langs Bryggen.

– Nå har vi underskrevet en avtale som ikke bare gir flertall på kort sikt, men vi har et flertall for reguleringsplanen når den kommer våren 2023. Og da er banen vedtatt og da er det i beste fall halvannet år til vi begynner å bygge, sier Valhammer til NRK.

Mandag ble byrådet Valhammer II konstituert – med de samme byrådene som gikk av for halvannen uke siden.

