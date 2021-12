Helsedirektoratet og FHI har jobbet intensivt i helgen med nye forslag til regjeringen

innenriks

– Vi har jobbet intensivt sammen med FHI i helgen med mulige forslag til regjeringen, basert på dagens situasjonsforståelse og erfaringene vi har med ulike tiltak så langt i pandemien, sier Nakstad til NTB.

Han forteller at det er lagt planer for ulike scenarioer for både delta- og omikronvarianten, både regionalt og nasjonalt.

– Detaljene i dette kan vi ikke kommentere før regjeringen har behandlet det. Alle parter jobber så raskt som mulig med dette i dag, legger Nakstad til.

Tidligere mandag sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG at hun er bekymret og ikke utelukker at det kan komme strengere koronatiltak denne uken. Samtidig understreket hun at det er kontroll på pandemien i Norge, men at det nå har kommet flere utbrudd med mistanke om omikron.

I tillegg til utbruddet i forbindelse med et julebord på Aker Brygge 26. november, er det mistanke om at en elev ved Steinerskolen i Vestre Aker i Oslo er omikronsmittet. Det er også mistanke om omikronsmitte etter et julebord i Sør-Odal 27. november og etter en konferanse på Lysebu 29. og 30. november.

Nakstad sier til NTB at det er et klart mål å beholde kontrollen på pandemien, det vil si å unngå at helsetjenesten overbelastes gjennom vinteren.

– For å klare det, må vi få ned smittepresset av deltavarianten og hindre omikronvarianten i å spre seg for mye inntil vi kjenner den bedre, sier han.

– Det er svært krevende, men vi har ikke så mye annet valg enn å få det til, legger han til.

(©NTB)