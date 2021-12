LOs skoleforbund krever gult nivå i skoler og barnehager

innenriks

– Smitten i barnehager og skoler sprer seg raskt, og stadig flere blir smittet av omikron. Smitten er ute av kontroll, og noen må være seg sitt ansvar bevisst og sette på bremsene, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker i en pressemelding.

– Det eneste riktige nå, er å gjeninnføre trafikklysmodellen på gult nivå over hele landet. Ikke vent til fredag, gjør det i dag, legger hun til.

Hun viser til at stadig flere barnehager og skoler over hele landet melder om økende smitte.

Trafikklysmodellen ble innført for å holde skoler og barnehager åpne samtidig med at samfunnet ellers var stengt ned i større eller mindre grad. Dette skulle beskytte mot ukontrollert smittespredning i samfunnet som helhet. Modellen har tre tiltaksnivåer – grønt, gult og rødt.

– Et generelt gult nivå over hele landet er uten tvil veien å gå, der hovedregelen er å unngå fysisk kontakt. Kommuner som har null smitte over tid, skal kunne operere på grønt nivå, og kommuner og steder med mye og økende smitte skal selvfølgelig innføre rødt nivå, sier Johnsen Walker.

Frustrerte skoleansatte

Hun sier Skolenes landsforbund daglig er i kontakt med medlemmer som opplever både smitteøkning og den nye virusvarianten som frustrerende.

– Selv om de fleste er fullvaksinerte, er det flere som er bekymret for utviklingen, og om vaksinen fortsatt fungerer. De opplever at elever i større grad blir smittet og må i karantene, og er selv redd for å bære smitten med seg hjem – eller fra hjemmet sitt og på jobb, sier forbundslederen.

Hun sier også at enkelte skoleansatte må teste seg før de kommer på jobb, men at de må kjøpe testene selv.

– Dette er direkte uhørt, sier Johnsen Walker.

Utdanningsforbundet: Den enkelte leder bør kunne redusere tilbudet

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener det er politiske og smittevernfaglige myndigheter som må vurdere en eventuell gjeninnføring av trafikklysmodellen på nasjonalt nivå, men han advarer samtidig mot tiltak som kan skape ytterligere kapasitetsproblemer.

– Dette er vi nødt til å løse i samarbeid med myndighetene. Slik situasjonen er nå, mener jeg vi bør la den enkelte leder i barnehager og skoler kunne redusere tilbudet dersom de ikke har tilgang på nok personell. Jeg tror dette er eneste måten vi kan klare å holde skoler og barnehager åpne på, sier Handal.

Han trekker også fram at trafikklysmodellen ble utviklet i en annen situasjon enn den vi er i nå, og at både lærere og skole- og barnehageledere har opplevd modellen som arbeidskrevende å bruke.

Høye smittetall mange steder og rekordhøyt sykefravær blant ansatte i barnehager og skoler gjør at situasjonen nå er alvorlig, mener Handal.

– Erfarne skoleledere og styrere forteller at de har aldri opplevd noe lignende, sier han.

