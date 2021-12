Smitteutbrudd på omsorgssenter i Herøy etter at kommunen glemte å gi tredje dose

innenriks

Til sammen er det snakk om 27 personer på to avdelinger som ikke har fått boosterdose, opplyser kommunedirektør Trond Arne Aglen i Herøy kommune til VG.

Så langt er det bekreftet at sju personer er smittet.

– Det er svært kritisk. Det er beboere som vi har et ansvar for. Hele samfunnsoppdraget går ut på å beskytte de svakeste, og her er det fare for alvorlig sykdom eller i verste fall død, sier Aglen.

Ifølge Vestlandsnytt – som omtalte saken først – har kommunen satt krisestab. Det skal være fire pasienter og tre ansatte som har testet positivt.

Smitten er sporet tilbake til 30. november da en ansatt testet positivt.

