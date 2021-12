innenriks

Gartnerisjef Kåre Wiig driver et 60 mål stort gartneri på Klepp. Han sier til NRK at han taper penger om strømprisene ikke går ned, og at han derfor nylig har sagt opp 15 ansatte og sendt permitteringsvarsel til 17 ansatte.

Wiik opplyser at han også skal kaste agurkplanter som skulle gitt agurker på nyåret.

– Det blir det dessverre ikke noe av, sier han.

– Men vi har ikke råd til å lønne dem når situasjonen er slik, legger han til.

(©NTB)