Tidligere oljefondssjef Yngve Slyngstad får Aker-toppjobb

I en børsmelding opplyser selskapet at Slyngstad (59) får ansvaret for å bygge og utvikle aktiv kapitalforvaltning til å bli et nytt virksomhetsområde i Aker, sidestilt med selskapets eksisterende industrielle virksomheter.

– Yngve Slyngstad er en ener innenfor aktiv kapitalforvaltning, med imponerende resultater. Vi er glade for at Yngve har takket ja til å ta totalansvaret, og vi inspireres av hans ambisjoner, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker og konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons i en felles uttalelse.

Det var i Akers kvartalsrapport 5. november at aktiv kapitalforvaltning ble lansert som et nytt virksomhetsområde i konsernet.

Tiltrer i mars

Slyngstad tiltrer stillingen 1. mars 2022. Ledelsen i AAM skal være lokalisert på Fornebu, og Aker opplyser at det planlegges å etablere kontorer i finanssentre i Asia, Europa og USA.

I børsmeldingen fra Aker sier Slyngstad at god avkastning for investorer i årene som kommer først og fremst vil oppnås ved å koble den finansielle kapitalen nærmere industriell kompetanse.

– Muligheten for å levere kapitalforvaltning med høy langsiktig avkastning vil være bedre med en base i industriell kunnskap. Aker er gjennom sine selskaper Norges største og viktigste industrielle kompetansemiljø. Jeg ser fram til å lede arbeidet med å bygge og utvikle AAM til å bli en global organisasjon som leverer investeringsstrategier basert på dyp industriell innsikt, sier han.

Verdiene mer enn hundredoblet

Yngve Slyngstad er utdannet siviløkonom og har jobbet i Norges Bank Investment Management (NBIM eller oljefondet) siden 1998. Han var administrerende direktør for oljefondet fra 1. januar 2008 til 1. september 2020. Han overtok stillingen etter Knut Kjær og ga stafettpinnen videre til Nicolai Tangen.

I en pressemelding fra oljefondet sier Slyngstad at han har vært utrolig heldig som har fått være med å bygge opp oljefondet.

– Verdiene har mer enn hundredoblet seg siden vi startet forvaltningsorganisasjonen i 1998. Fondet vil bli stående som et av de viktigste fundamentene for samfunnet som vår generasjon fikk lagt ned, sier Slyngstad.

Tangen: – Enormt takknemlig

Den nye oljefondssjefen Nicolai Tangen mener at hans forgjenger har vært ekstremt viktig for utviklingen av fondet. Han er glad for at Slyngstad nå blir værende i Norge.

– Jeg er enormt takknemlig for at han fortsatte i fondet etter at han fratrådte som leder og sørget for kompetanseoverføring og veiledning til meg. Det er fantastisk at han skal bli værende i Norge for å berike kapitalforvaltningsmiljøet basert her, sier Tangen.

