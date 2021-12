Tre nye fagmiljøer får penger til klinisk forskning på revmatisme, hodepine og kreft

innenriks

Forskningen skal raskt komme pasientene til gode, opplyser Forskningsrådet.

– Sentrene vil gi nytt håp for pasienter som lever med kroniske og alvorlige sykdommer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Pasienter i hele landet skal gis mulighet til å være med i studiene. Sentrene vil også bygge verdensledende kliniske forskningsmiljøer her i Norge, sier helseministeren.

Følgende fagmiljøer får støtte inntil åtte år:

* Forskningssenter for klinisk kreftbehandling – Matrix, Oslo universitetssykehus

* Remedy – forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, Diakonhjemmet sykehus

* Norsk hodepinesenter ved NTNU

– Forskningssentrene er en viktig langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer. Jeg har store forventninger til at disse sentrene vil løfte norsk klinisk forskning på hodepine, kreft og revmatisme til et nytt nivå, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

