YS etterlyser lønnsstøtteordning

Gjenåpningen av kompensasjonsordningen kaller Kollerud et «godt strakstiltak», sammen med støtten til kollektivtrafikken og kulturlivet.

– Men hvis situasjonen varer lenger, må vi se på andre og mer treffsikre støtteordninger. Kompensasjon for lønnsutgifter er et slikt virkemiddel. Jeg opplever at det er enighet om dette blant partene i arbeidslivet, sier han.

YS-lederen påpeker at situasjonen i økonomien har endret seg det siste halve året.

– Vi er i en annen situasjon nå enn i mars 2020. Vi skal ikke betale virksomhetene for å stenge. Vi må heller gi støtte til å betale lønninger, sier han.

Kollerud mener samtidig at det bør settes noen kriterier for å motta støtte.

