innenriks

Til Bergens Tidende opplyser byrådet at de skal presentere ytterligere lokale tiltak, på bakgrunn av smittevernoverlegens anbefaling, i løpet av torsdag.

Bergensavisen skriver at det i den nyeste risikovurderingen for Bergen kommer fram at smittevernoverlegen venter seg en betydelig økning i smittetallene fremover.

Bergen kommune opplyser på sine nettsider at smittevernoverlege Marit Voltersvik nå jobber med en anbefaling til byrådet.