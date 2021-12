Geiranger får ferge hele året

innenriks

Helårsferge mellom Geiranger og Hellesylt settes i drift 3. januar, opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding.

– Helårsferge er først og fremst verdifullt for de fastboende, som bor og jobber i bygda og må ha den daglige tryggheten, sier Nils-Andreas Ramsli.

Han er prosjektleder for Omstilling Geirangerfjorden verdensarvområde og omegn.

– Vi håper og tror at et slikt helårstilbud skal bidra til at besøkende ser på Geiranger som et tilgjengelig reisemål også vinterstid.

Bilfergen Aukra, med plass til 35 personbiler, skal trafikkere strekningen to ganger daglig fram til turistfergen tar over i april.

