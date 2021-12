Guldvog: Større usikkerhet om viruset enn i mars 2020

innenriks

– Usikkerheten er større. Til og med i mars 2020, da vi fikk viruset inn, så hadde vi jo observert utviklingen i et par måneder i andre land. Vi hadde erfaring med store smitteutbrudd fra Italia og andre steder, sier Guldvog til NTB etter tirsdagens pressekonferanse.

Han sier man hadde mer kunnskap om flere parametre ved koronaviruset i mars 2020 enn det man har om omikronvarianten, som for alvor begynte å spre seg for noen uker siden i Sør-Afrika.

– Naturligvis har vi mye mer kunnskap om pandemi og covid i dag, men det er mye vi fremdeles venter på av informasjon når det gjelder akkurat dette virusets smittsomhet og virulens, altså hvor stor evne det har til å skape sykdom, sier helsedirektøren.

Usikkerhet om tiltak

Nettopp denne usikkerheten gjør at myndighetene er mindre sikre på hvor effektive tiltakene er denne gangen.

– Vi har erfaring med at vi gjennom tiltak har vært i stand til å drive smitten tilbake gang på gang, men vi er ikke sikre på om tiltakene er like effektive som de har vært tidligere i pandemien, men vi håper det.

– Hvorfor er dere ikke sikre på det?

– Fordi det er et mye mer smittsomt virus, og derfor vil smitten kunne overføres lettere i en god del situasjoner.

I forkant av regjeringens nye tiltakspakke, som ble presentert tirsdag, slo Helsedirektoratet fast «at situasjonen er mer bekymringsfull nå enn ved tidligere pandemibølger».

Regjeringen har innført en rekke tiltak for å begrense kontakten mellom folk og har varslet en ny vurdering om to uker.

Støre: Må lære mer

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at regjeringen avventer mer kunnskap om den nye virusvarianten.

– Vi vet veldig mye om covid-19, men vi vet også at det kommer varianter som vi må lære mer om før vi kan trekke riktige slutninger. Nå lærer vi at det er en variant som smitter mer enn den forrige, og da må vi treffe tiltak som svarer til det, sier han til NTB.

Støre påpeker at det allerede foregår storstilt informasjonsutveksling mellom landene.

– Jeg hadde en samtale med statsministeren i Israel for noen dager siden, som jo har kommet lenger på en del vaksinefelt, for å høre om deres erfaringer. Folkehelsemyndighetene har også sitt internasjonale kontaktnettverk, og sånn sett blir vi bedre stilt til å finstille de tiltakene vi har, sier han.

Stoltenberg: Vet mer om to uker

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at hun er usikker på hvor lang tid det vil ta å få klare svar om omikronvarianten.

– Vi tror nok at vi skal kunne vite ganske mye mer om 14 dager, men vi er ikke helt sikre på det. Men vi vil jo se hva som skjer i land som ligner på oss, sier hun.

Hun påpeker at det er flere undersøkelser og studier på gang i forskjellige land.

I tillegg blir det avgjørende å se på utviklingen i antall innleggelser og smittede etter hvert som den nye varianten blir dominerende. Dette prøver myndighetene også å bremse.

– Vi tenker jo at de nyhetene vi har så langt – selv om det er veldig vanskelig å vite hvorvidt vi kan stole på dem – er at omikron sprer seg raskt, og at det kanskje er cirka like sykdomsfremkallende, kanskje litt minidre. Men det er veldig usikkert. Men sett nå at det er like sykdomsfremkallende og sprer seg raskt, så er det et kjempeproblem når det legger seg på toppen av den deltabølgen vi har allerede.

