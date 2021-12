Flere opposisjonspartier mener regjeringen må la apotek sette vaksiner

innenriks

Via Apotekforeningen har norske apotek tilbudt regjeringen å sette opptil 100.000 vaksinedoser i uka for å avlaste kommunene og helsetjenesten.

Apotekene krever ikke mer enn det fastlegene får for jobben.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har ikke gitt respons på tilbudet, men blir nå rådet av Høyre, Frp og KrF til å takke ja, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er ikke et stunt, men for å avlaste en presset helsetjeneste og kommunesektor, sier KrF-leder Olaug Bollestad til avisa.

– Jeg vil utfordre helseministeren til å bruke denne kapasiteten. Apotekene er villig til å bidra i dugnaden, og da må du bruke kapasiteten som er der, sier helsepolitisk talsperson i Frp Bård Hoksrud.

Opposisjonspartiene får støtte fra hovedorganisasjonen Virke.

– Det er avgjørende å få opp vaksineringstempoet om vi skal få økonomien tilbake til normalen igjen for alle bransjer, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen til NTB.

Han sier kommunene, som i dag er ansvarlige for vaksinering, bør ha ansvaret videre, men at kapasiteten som er tilgjengelig i apotekene bør tas i bruk.

– For å få dette til mener vi det må lages en nasjonal ordning for at kommunene enkelt skal kunne bruke apotekene i arbeidet med vaksinering, sier Kristensen.

(©NTB)