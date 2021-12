Reiss-Andersen: En pris for viktigheten av troverdig informasjon

innenriks

Hun innledet en pressekonferanse med de to fredsprisvinnerne, journalistene Maria Ressa fra Filippinene og russiske Dmitrij Muratov, på Nobelinstituttet i Oslo torsdag, med å si at prisen ikke er en pris til journalistikken som sådan.

– Men det er en pris for å understreke viktigheten av informasjon i samfunnet. Et godt samfunn og demokratiet er avhengig av troverdig informasjon, sa Reiss-Andersen.

De to vinnerne får fredsprisen for 2021 for sitt forsvar av pressefriheten og ytringsfriheten i en verden hvor disse er under press, og der propaganda og bevisst feilinformasjon brukes for å destabilisere land og demokratier.

