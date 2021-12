Sykehuset Østfold hever beredskapsnivået til gult

innenriks

Nivået heves fra torsdag klokka 15, skriver Sykehuset Østfold i en pressemelding.

Administrerende direktør Helge Gjessing forteller at sykehuset har det høyeste overbelegget noen gang. De oppgraderte til grønt beredskapsnivå 26. november. Gult nivå betyr at det er begrenset mobilisering av ekstra ressurser.

– Det er tre forhold som gjør driftssituasjonen spesielt krevende nå. Vi har høyt overbelegg på sengepostene, høyt sykefravær blant medarbeidere og høyt smittetrykk i samfunnet som krever smitteverntiltak, sier Gjessing.

77 pasienter måtte tilbringe natt til torsdag på delt rom eller på en korridor. Det er ikke bare koronapasienter, og det er ventet at man har høy pågang på denne tiden av året, men den er likevel noe høyere enn forventet.

Sykehuset Østfold har torsdag formiddag innlagt 16 pasienter med covid-19. Av dem mottar 7 intensivbehandling. Dessuten er det alltid pasienter på sykehuset som man mistenker har covid-19, noe som medfører at det er krav om ekstra smitteverntiltak.

Gult nivå betyr at det blir svært strenge besøksrestriksjoner for pasientene, og dessuten at alle som kan vente på helsehjelp kan risikere å måtte gjøre det.

