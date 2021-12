45 omikrontilfeller i Sandefjord

innenriks

Alle prøvene er hentet fra tester som er tatt denne uken, opplyser Sandefjord kommune.

– Dette vil føre til omfattende karantenesettinger, som vi fortsetter å kartlegge i morgen, sier kommuneoverlege Ole Henrik Augestad i en uttalelse sent torsdag kveld.

Han legger til at det torsdag ble meldt om 55 nye smittetilfeller, men at disse så langt ikke er undersøkt nærmere for å avdekke hvilken variant det er snakk om.

Omikronsmitte betyr omfattende karantenetiltak i kommunen. Alle medlemmer i en husstand og alle nærkontakter skal i karantene i hjemmet i sju dager. Det er ikke mulig å teste seg ut av denne karantenetiden, understreker kommunen. Dette gjelder også for fullvaksinerte.

(©NTB)