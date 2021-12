Mann tatt av snøskred i Trøndelag

innenriks

– Han trenger medisinsk bistand, sier redningsleder Owe Frøland ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til Adresseavisen.

Ifølge Frøland var det mannen selv som utløste skredet og meldte ifra. Han er fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim.

– Han anslår at han ble med raset i cirka 70 meter, og var nedgravd i 20 centimeter snø etter fallet, sier politiets operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til Trønder-Avisa.

Skredet gikk i området ved Mannfjellet. Mannen har forklart at han skulle møte et kvinne på Mannfjellet da han ble tatt av raset. Kvinnen er gjort rede for, men skal hentes av redningshelikopter for å unngå nye ras.

Ifølge Bergstrøm er det ingen grunn til å tro at flere kan være tatt av skredet, men området skal sjekkes.

