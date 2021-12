Statnett: Strømprisene vil gradvis falle til mer normale nivåer

innenriks

– Høsten 2021 har vært spesiell. Dette er ikke den nye normalen, selv om prisen også i årene som kommer kan bli høyere enn hva snittprisen har vært de siste årene, sier konserndirektør Gunnar Løvås for Kraftsystem og Marked i Statnetts markedsanalyse for 2021–2026.

Statnett forventer at prisene gradvis vil falle til mer normale nivåer både i Norge og Europa, og det forventes en betydelig reduksjon fra det rekordhøye nivået denne høsten.

– Det er samtidig en forventning om at det vil være høyere priser i sør enn i nord, mener Statnett.

Strømforbruket vil øke

Snittpris i den nordlige delen av Norge forventes å falle gradvis mot 20–30 øre/kWh, mens snittprisen i sør forventes gå ned mot 50–60 øre/kWh innen 2026. Det er likevel et stort utfallsrom for strømprisene de kommende årene, opplyser Statnett.

De neste fem årene kommer strømforbruket i Norge til å øke betydelig, ifølge Statnett. De mener forbruksveksten i Norge vil være den største blant de nordiske landene.

Det er drevet av økt strømforbruk innen områder som transport, kraftintensiv industri, elektrifisering i olje- og gassektoren og datasentre. Veksten de kommende fem årene består av allerede kjente planer.

Vil være behov for mer kraftproduksjon

Samtidig er det i dag få planer om ny kraftproduksjon, og det er ikke forventet en økning i kraftproduksjon som tilsvarer veksten i forbruket. Det betyr at det norske kraftoverskuddet i et normalår blir redusert fra om lag 15 TWh i 2021 til rundt 3 TWh i 2026.

– Det er tydelig at det vil være behov for mer kraftproduksjon for å nå de målene som er satt for elektrifisering og etablering av ny industri i Norge, sier konserndirektør Gunnar Løvås.

I Norden som helhet vil produksjonskapasiteten fortsatt øke. Særlig ny vindkraft i Sverige bidrar til å holde den nordiske kraftbalansen stabil.

(©NTB)