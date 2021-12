«Ninjababy» vant europeisk filmpris

innenriks

«Ninjababy» vant foran den franske filmen «The Morning After» og den spanske filmen «The People Upstairs», skriver NFI.

– Jeg ville lage en morsom og frigjørende film om foreldreskap og kjønn og forventninger, og jeg tror humor er en måte å skape håp og bidra til toleranse på, sa regissør Yngvild Sve Flikke i takketalen.

Filmen som bygger på Inga H. Sætres prisbelønte tegneserieroman «Fallteknikk», ble den store vinneren da Amandaprisen ble delt ut i Haugesund i august.

Bosnisk film til topps

European Film Awards ble gikk av stabelen i Berlin lørdag kveld.

Den bosniske filmen «Quo Vadis, Aida?» – der Tordenfilm er med som norsk samprodusent – vant prisene for beste film, beste regissør og beste skuespiller.

Den danske filmen «Flukt», der Mer film er inne som medprodusent, vant pris i kategoriene beste dokumentar og beste animasjonsfilm.

Fra før var det kjent at Nils Petter Molvær vant den europeiske filmprisen for musikken til Østerrikes Oscar-bidrag «Great Freedom». Prisen ble delt ut i Berlin lørdag.

Flere nordmenn nominert

Flere andre nordmenn var nominert til priser. Renate Reinsve i klassen for beste kvinnelige skuespiller for hovedrolleinnsatsen i «Verdens verste menneske». Prisen gikk til serbiske Jasna Đuričić for rollen i «Quo Vadis, Aida?»

Manusforfattere Eskil Vogt og Joachim Trier var nominert kategorien for beste manus for «Verdens verste menneske». Prisen gikk til Christopher Hampton og Florian Zeller for filmen «The Father».

Skuespillerlegenden Anthony Hopkins fikk lørdag prisen for beste skuespiller for sin rolle i samme film. 83-åringen spiller en demenssyk mann i dramaet.

