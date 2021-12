SV krever å få borettslag inn i strømkrisepakke

innenriks

– Vi må finne en løsning også for disse, sier stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken.

Lørdag la regjeringen fram en krisepakke for å hjelpe folk med å betale skyhøye strømregninger. Men én gruppe er utelatt fra regnestykket, nemlig beboere i borettslag og sameier med felles strømmåler.

Det melder både NRK og Nettavisen.

SV varsler at partiet vil ta kampen for disse når regjeringen skal søke flertall for sin strømordning i Stortinget.

– Hvis regjeringen ikke legger fram en løsning selv, vil SV ta dette inn i forhandlingene på Stortinget, sier Haltbrekken.

Olje- og energidepartementet bekrefter overfor NRK at borettslag og sameier ikke omfattes av ordningen. Mens hver leilighet regnes som en husholdning, regnes selve borettslaget som næringskunde.

Dermed må beboerne potensielt betale full strømpris over fellesutgiftene for utgifter som belysning i fellesområder, fellesvaskeri og varmtvann.

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet sier til kanalen at regjeringen er klar over at enkelte ikke fanges inn av ordningen, og at dette er noe de vil se på.

