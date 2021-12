Stimuleringsordningene for kultursektoren gjeninnføres

innenriks

Avgjørelsen innebærer at arrangører av allerede planlagte konserter og lignende i desember som må redusere antall fysiske deltakere eller besøkende på arrangementet, vil kunne søke ordningen og få eventuell støtte utbetalt i ettertid.

– For å gi noe mer trygghet for at bransjen skal tørre å planlegge og gjennomføre konserter og andre kulturaktiviteter innføringer vi nå stimuleringsordningene igjen fra og med 8. desember, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB, og legger til:

– Jeg vet godt hvor vanskelig det er å planlegge for arrangementer i en tid der smittesituasjonen er uforutsigbar og reglene endres på kort varsel.

– Et viktig bidrag

Videre opplyser hun at tilskuddet blant annet kan gis til gjennomføring av billetterte kulturarrangement som må redusere antall fysiske deltakere eller besøkende på grunn av krav eller begrensninger knyttet til koronautbruddet.

– Dette er et viktig bidrag til hele verdikjeden i kulturbransjen fordi den hjelper arrangører å overholde økonomiske forpliktelser til for eksempel underleverandører i samsvar med inngåtte avtaler, sier hun.

Kultursektoren har ropt etter tiltak

Kultursektoren har de siste ukene ropt etter tiltak. Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, Virke, er fornøyd med at stimuleringsordningen gjeninnføres.

– Men vi mener ordningen burde videreføres fra det tidspunktet den ble avsluttet, altså fra 1. november 2021, slik at den overlapper med stimuleringsordningen som ble avsluttet 31. oktober. Blant annet viser tall fra filmdistributørforeningen fallende kinobesøk og økt frykt for å gå på kino allerede fra tidlig i november, sier leder Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen.