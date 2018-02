Russisk TV: Russerne har gitt fra seg curlingbronsen

sport

Krusjelnitskij, som i tospann med kona Anastasija Bryzgalova tok bronse etter å ha slått Norge, testet positivt på det forbudte stoffet meldonium. Også B-prøver bekreftet funnene i A-prøvene.

Pressesjefen i det russiske curlingforbundet, Valentina Parinova, bekrefter overfor TV-stasjonen Rossija-1 at det russiske laget har gitt fra seg OL-medaljene, skriver VG.

– Vi innrømmer det faktum at det er funnet meldonium i dopingprøven, og gir derfor fra oss medaljene, sier Parinova til stasjonen.

Det betyr at Norge rykker opp fra fjerdeplassen og at duoen Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien trolig vil få ettersendt bronsemedaljene.

Dropper høring

Krusjelnitskij er innkalt til høring hos Idrettens voldgiftsrett (CAS) torsdag, men har allerede meldt at han ikke vil møte opp. Han mente utfallet var gitt.

– Etter å ha veid nøye for og mot, har jeg besluttet ikke å møte til høringen. Jeg anser at det under dagens regelverk er poengløst og nytteløst, sa Krusjelnitskij i en uttalelse gjengitt av RIA Novosti.

OAR-delegasjonen (olympiske utøvere fra Russland) har ønsket en høring velkommen. Russlands curlingpresident Dmitrij Svistjsjev hevdet tidlig at Krusjelnitskij kan ha vært utsatt for sabotasje, og Russlands idrettsminister Pavel Kolobkov har sagt det samme.

Hjertemedisin

Krusjelnitskij testet positivt på meldonium, men ifølge russerne har curlingspilleren utelukkende fått i seg stoffet én gang. Meldonium brukes som hjertemedisin, men flere mener det også kan ha en prestasjonsfremmende effekt. Det ble forbudt i idretten fra 2016.

Dopingsaken kan også påvirke IOCs avgjørelse om å la de russiske utøverne avslutte vinterlekene under sitt eget flagg. Lørdag skal det avgjøres om suspensjonen av Russlands OL-komité skal oppheves 25. februar, dagen det skal holdes avslutningsseremoni i Pyeongchang.

(©NTB)