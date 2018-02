Bergrem falt fra OL-medalje i big air-finalen

sport

Medaljemulighetene var veldig store før Bergrem satt utfor til sitt siste forsøk. Dessverre for Klæbu-kjøreren ble det fall da han prøvde seg på en cab triple cork med tre rotasjoner. I big air-finalen har utøverne tre hopp hver hvor de to beste er gjeldende.

– Jeg skulle vært litt lenger opp, men det er ikke noe å gjøre med nå, sa Bergrem til Eurosport om 7.-plassen.

– Det er kjipt. Jeg tenker ikke så mye på medaljen, men det er kjipt at jeg ikke får til det jeg prøver på. Man vil jo gjøre sitt beste, sa Bergrem.

Sebastien Toutant fra Canada tok gullet med 174,25 poeng. Amerikanske Kyle Mack fikk 168,75 poeng og tok sølvet like foran Billy Morgan fra Storbritannia (168).

Perfekt start

Bergrem startet perfekt og landet et høyt og langt hopp med fire og en halv rotasjon. Klæbu-kjøreren var så vidt nedi med den ene hånden i landingen, men ble ikke trukket mye for det av dommerne. Poengsummen på hans første hopp var 88,50. Etter at alle utøverne hadde gjort sitt første run, ledet Bergrem konkurransen.

Hoppet var for øvrig det som ga nest flest poeng i løpet av hele konkurransen.

– Det første hoppet hans var det beste i dag. Han får ta med seg det hjem, sa lagkamerat Ståle Sandbech.

– Kanskje gull

Bergrem prøvde seg på cab 1440 i sitt andre run, trikset han vant bronse med i X Games på Hafjell i fjor. Det så lenge ut til å gå bra, men landingen satt ikke skikkelig. I run nummer tre ble det også fall.

Bergrem innrømte at det tredje trikset ikke var prøvd på trening før konkurransen. Med full pott kunne det gitt gull.

– Hadde han landet det siste trikset, hadde det iallfall blitt sølv, kanskje gull, sa Sandbech.

Bergrem var den eneste norske deltakeren i finalen. Svenske Niklas Mattsson brakk tommelen i det første hoppet og måtte trekke seg fra finalen.

(©NTB)