Canada slo tilbake og sikret OL-bronse

Canada ble på sensasjonelt vis slått ut i semifinalen med 3-4-tap mot Tyskland. Canadierne hadde vunnet OL-turneringen i ishockey to ganger på rad, riktig nok ved hjelp av sine NHL-stjerner, og var blant favorittene til å gjenta bedriften også i Sør-Korea.

I stedet ble det bronsekamp mot Tsjekkia, som ble slått ut av OAR (russiske utøvere) i sin semifinale.

Kampen var av det målrike slaget. Midtperioden var uten scoringer, men det kom fire mål i første periode og seks i den siste. Canada så lenge ut til å gå mot en enkel seier, men Tsjekkia skapte spenning i sluttminuttene med flere reduseringer.

Andrew Ebbett og kaptein Chris Kelly scoret to mål hver i Canadas 6-4-seier.

– Vi ville ikke dra hjem med fjerdeplass. Gårsdagens tap (mot Tyskland) var en av de verste følelsene jeg har hatt. Å ha en bronsemedalje rundt halsen er ganske kult, sa Ebbett.

Hektisk

Det er 50 år siden Canada tok bronse i OL sist.

– Jeg er beæret over å ha vunnet en OL-medalje. Det er ikke hva Canada håpet på, eller hva vi håpet på, men jeg kommer uansett til å huske dette resten av livet, sa Canadas Rob Klinkhammer.

Ebbett åpnet scoringene i første periode etter åtte minutter og 57 sekunder, og etter at den første pucken gikk i mål ble det et hektisk halvminutt. Martin Ruzicka utlignet for Tsjekkia 15 sekunder etter ledermålet, før Chris Kelly sendte Canada i ledelsen igjen med 2-1 rett etter.

Derek Roy sørget for at Canada ledet 3-1 før midtperioden.

Ebbett økte så til tremålsledelse i siste periode, men Jan Kovar skapte fornyet spenning.

Annullert mål

Kelly økte til 5-2 tre minutter senere. Martin Erat fikk høre nettsus rett etterpå, men målet ble annullert etter at dommerne fant at en Tsjekkia-spiller var inne i målgården og forstyrret keeper.

Wojtek Wolski la på til 6-2, men Roman Cervenka svarte. Den siste scoringen ble også sett på av dommerne på grunn av en høy kølle fra målscoreren, men denne gangen ble det godkjent.

Cervenka straffet et klønete canadisk undertall forårsaket av et feil bytte, men det ble for langt opp.

Finalen i ishockey mellom Tyskland og OAR er den siste øvelsen som avgjøres før avslutningsseremonien Pyeongchang søndag. Da er det fordelt medaljer i 102 øvelser.

