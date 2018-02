Bobtriumf sender Tyskland over Norge på gullstatistikken

sport

Friedrich ledet før det fjerde og siste heatet og tok landets tredje OL-gull av tre mulige i bob. Friedrich hadde med seg Candy Bauer, Martin Grothkopp og Thorsten Margis.

Tyske Nico Walther tok sølv i sin OL-debut og delte det med det sørkoreanske hjemmehåpet Won Yun-jong, som forsvarte sølvplassen etter den første dagen.

Det 14. tyske gullet i Pyeongchang gjør at landet tangerer Canadas gullantall fra Vancouver-OL i 2010, men Tyskland har allerede ett sølv mer enn canadierne tok (7).

Det gjør også at Marit Bjørgen må vinne søndagens tremil for å tangere Tysklands gull og bli tidenes mestvinnende land i et vinter-OL. Det fordrer da også at tyskerne ikke vinner OL-finalen i ishockey.

Det norske laget har allerede satt rekord i antall medaljer i et OL med 38.

