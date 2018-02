Dæhli så St. Pauli vinne fra benken

sport

Richard Neudecker sendte hjemmelaget i føringen etter elleve minutter, men åtte minutter senere lå St. Pauli plutselig under. Kingsley Schindler og Marvin Duckschs scoringer etter 14 og 19 minutter sørget for at gjestene fra Kiel kunne gå til pause med ledelse.

Neudecker sørget for balanse i regnskapet da han satte inn sitt andre mål kvarteret før pause, mens Christopher Avevors scoring i kampens siste sekunder sørget for at alle poengene ble igjen i Hamburg.

Mats Møller Dæhli, som er på utlån fra Freiburg, så hele kampen fra St. Paulis innbytterbenk. Med tre poeng ligger nordmannens lag på 9.-plass på tabellen, mens Holstein Kiel er ligatreer.

