Rørt Marit Bjørgen fikk sin gullmedalje under avslutningsseremonien

sport

OL-stadion var fullsatt til avslutningsseremonien, som rundet av over to uker med konkurranser i 15 idrettsgrener. For Norges del ble det tidenes medaljefangst.

Kronen på det norske verket ble satt da Bjørgen tok gullet på tremila søndag. 37-åringen fikk også æren av både å bære det norske flagget inn på stadion og motta gullmedaljen under avslutningsseremonien.

Gullet var hennes annet i Pyeongchang, og hennes åttende OL-gull totalt i karrieren. Sammen med fire sølv og tre bronse gjør det henne til tidenes vinterolympier.

Russiske utøvere håpet i det lengste å få marsjere inn med det russiske flagget, men fikk nei etter at landet har vært involvert i to dopingsaker under lekene. Likevel tyder alt på at utelukkelsen av Russlands OL-komité oppheves med det første.

Spenning

Men om showet avslutter spenningene på idrettsarenaene, gjenstår de politiske spenningene i regionen.

Høytstående delegater fra Nord-Korea, deriblant general Kim Yong-chol, tidligere leder for den nordkoreanske etterretningstjenesten, var kommet til nabolandet i sør for å overvære avslutningsseremonien i OL-byen. Kim blir beskyldt for å stå bak et angrep mot et sørkoreansk krigsskip i 2010 hvor 46 personer ble drept. Kims besøk førte til protester i Sør-Korea.

Han fikk se utøverne fra Nord- og Sør-Korea marsjere under sine egne flagg, men fortsatt sammen og i forbrødring som under åpningsseremonien.

Trump-datter

Til stede ved seremonien var også Donald Trumps datter Ivanka, som delte den samme VIP-boksen med Kim. Det så ikke ut til at de to hadde noen form for kommunikasjon.

Imidlertid rapporterte sørkoreanske myndigheter at Kim har signalisert at Nord-Korea er «svært villig» til å ha samtaler med USA.

IOC-president Thomas Bach snakket varmt om koreansk forbrødring før han erklærte lekene avsluttet.

– Dere har vist hvordan idrett bringer folk sammen i vår skjøre verden. Dere har vist hvordan idrett bygger bruer, sa han til de koreanske utøverne og kalte Pyeongchang-OL «de nye horisonters leker».

(©NTB)