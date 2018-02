30 nøytrale russere til Paralympics

sport

Det offentliggjorde IPC i en pressemelding mandag. I slutten av januar bestemte komiteen seg for å opprettholde utestengelsen av Russland som nasjon fra vinterens Paralympics.

Den russiske delegasjonen, som vil konkurrere under navnet NPA for nøytrale paralympiské atleter, har ti utøvere i alpint, tolv i nordiske grener og tre på snowboard. I tillegg kommer et lag på fem personer i rullestol-curling. Seks guider vil støtte dem med synsvansker, mens ytterligere 39 personer vil inngå i støtteapparatet og ledelsen.

De nøytrale russiske utøverne vil ikke kunne delta i langrenn for menn ettersom de 100 kvoteplassene i denne øvelsen allerede var utdelt.

Russiske folkevalgte og medlemmer av Russlands paralympiske komité vil ikke få være til stede under mesterskapet.

Hele den russiske troppen var også utestengt fra Sommer-Paralympics i Rio de Janeiro i 2016. Bakgrunnen for utelukkelsene er avsløringene om organisert, statsstøttet dopingjuks i russisk idrett.

I Sotsji i 2014 tok russiske utøvere 80 medaljer i Paralympics, og Russland ble dermed klart beste nasjon.

