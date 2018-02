Neymar med brudd i foten – mesterligakamp i fare

sport

PSG informerte om skadeomfanget sent mandag kveld. Neymar har fått et brudd i et av de små mellomfotsbeina, som på fagspråket kalles metatarsale knokler.

– Nye undersøkelser utført i dag bekrefter en forstuing av den høyre ankelen, men også et brudd på den femte metatarsal, opplyste klubben. Bruddet er på yttersiden av foten.

Neymar ble fraktet av banen på båre i 3-0-seieren mot Marseille i den franske ligaen søndag. De første legeundersøkelsene etter kampen avdekket ikke et brudd, og PSG-trener Unai Emery var positiv til Neymars sjanser om å nå returkampen i åttedelsfinalen i mesterligaen mot Real Madrid.

Nå står kampen, som spilles 6. mars, i fare. Det er dårlig nytt for PSG, som ligger under 1–3 fra den første kampen.

Den franske klubben har ikke sagt noe om hvor lang tid den brasilianske stjernespilleren må regne med å være på sidelinjen.

(©NTB)