Astana-rytterne har fått utbetalt lønn

sport

Det opplyser lagets danske trener Rune Larsen og sykkelrytteren Jesper Hansen til dansk TV2.

– Jeg har også fått lønn denne gangen, sier Hansen til TV-kanalen.

– De (ledelsen) har også formidlet en epost, der det står at det ikke er noe å bekymre seg over, og at det skal løse seg, tilføyer han.

I forrige uke sa Astana-sjef Alexandre Vinokourov til lokale medier at lagets hovedsponsor, som er den kasakhstanske stat, ikke hadde betalt for sitt sponsorat.

– Vi har fått lønnen vår både for forrige måned og denne måneden, og vi kan ikke gjøre noe fra eller til uansett, sier trener Rune Larsen.

Truls Korsæth har syklet for Astana de siste sesongene.

