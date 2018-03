NFF i beredskap – uklart om hele serieåpningen kan gjennomføres

sport

Ranheim – Brann innleder Eliteserien 2018 lørdag 10. mars. Alle kampene i 1. runde spilles på kunstgress, men allerede helgen etter kommer det kamper på naturgress.

– Vi frykter ikke avlysninger. Når vi starter serien så tidlig som 10. og 11. mars, er det en risiko for snø og kulde. Det er neppe noen stor dramatikk rundt banene i 1. runde, hvor alle kampene går på kunstgress. I 2. runde er det kunstgress og naturgress med undervarme. Det skal gå bra, men det er utfordringer noen steder med snø på tribunene og rundt banene, sier generalsekretær Bjerketvedt.

Taus om tiltak

Torsdag ble det besluttet å utsette mesterfinalen mellom Lillestrøm og Rosenborg. Den skulle etter planen vært spilt mandag til uken, men er utsatt til 25. april på grunn av det kalde vinterværet.

– Vi er optimistiske på at serieåpningen går som normalt, men vi diskuterer alternative løsninger. Kan ikke 1. runde gjennomføres, må vi være i beredskap, sier Bjerketvedt til NTB.

Han nekter å fortelle hvilke spesifikke tiltak NFF jobber med. Samtidig kan fotballforbundet gjøre lite dersom det kommer kraftig snøfall i dagene og timene før kampene skal spilles.

– I siste instans er det dommerne som bestemmer på kampdag. Det er avhengig av forholdene, sier NFF-toppen.

– Gjør dere tiltak inn mot publikum?

– Det er opp til de ulike kamparrangørene, men det jobbes med kreative løsninger rundt om i landet dersom kulda fortsetter, sier Bjerketvedt.

Sibirkulde på Sørlandet

TV 2s fotballekspert og tidligere Start-stopper, Jesper Mathisen, rister på hodet av den tidligere seriestarten.

– Selv på Sørlandet er det minusgrader. Det minner mest om Sibir. Folk som lander på Kjevik tror de lander i Alaska, hutrer Mathisen.

– Dette er bare noe tull. Jeg kan ikke forstå hvorfor vi skal spille fotball tidlig i mars i Norge. Snø og kulde er ikke noe nytt, fortsetter den tidligere forsvarskjempen.

For to år siden var det serieåpning 11. mars.

– Spillerne får ikke den sportslige verdien de fortjener. Det var tidlig start også i 2016, også den gangen for at man skulle få noen kamper i beltet før noen landskamper.

– Resultatet ble to totalt uinteressante runder for seerne, tilskuerne og de som var ute på banen. I Bergen var det en fryktelig i bane. I Trondheim var det dårlig gressmatte. Og på Alfheim var det snøballkrig mellom Tromsø og Start. Klubbene får store problemer med å lokke folk på kamp, og det har de store nok problemer med fra før, sier Mathisen.

Glem CL-argumentet

Han er oppriktig bekymret for at folk ikke gidder å kjøpe sesongkort lenge før man i Norge er i «fotballmodus». At den norske fotballsesongen må strekkes utover for å kunne henge med i E-cupen, kjøper den tidligere Start-spilleren heller ikke.

– Argumentet om å legge til rette for klubbene som skal ut i Europa holder heller ikke, for slik Champions League blir framover, kommer vi ikke dit uansett. Jeg forstår bare ikke at vi skal spille fotball lenge før påske og ha cupfinale oppunder jul.

Han dukker uansett opp i FotballXtra på TV 2 Sportskanalen.

– Jeg kjenner hele Kristiansand, men kjenner få som har lyst til å gå på kampen mot Tromsø om en uke. De gidder ikke å fryse og måtte labbe rundt i snø. Da ser de heller på et fantastisk program på Sportskanalen. Da blir de underholdt på en helt annen måte, sier Mathisen.

(©NTB)