Lillestrøm kneblet Rosenborg i generalprøven

– Jeg tenker at resultatet var OK. Vi kom hit for å holde nullen, men vi hadde ikke nok presisjon til å bryte ned et lavtliggende LSK-forsvar. Men det var en fartsfylt treningskamp, sa Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til NRK etter kampslutt.

– Det var en OK gjennomført kamp. Defensivt var det veldig bra, sa Lillestrøm-trener Arne Erlandsen.

Rosenborg tok gullet i 2017, mens LSK endte på 12.-plass. Mandag ble det målløst da lagene møttes til treningskamp.

Mesterfinalen mellom Lillestrøm og Rosenborg skulle i utgangspunktet vært spilt mandag, men ble utsatt til 25. april på grunn av det kalde vinterværet. I stedet valgte klubbene å spille treningskamp innendørs.

Flere bytter

Det var hjemmelaget som åpnet best i egen hall. Gary Martin og Erling Knudtzon fikk begge gode scoringsmuligheter tidlig i 1. omgang, men Rosenborg-keeper André Hansen vartet opp med flotte redninger. Senere i omgangen var Hansen igjen svært patent etter nytt forsøk fra Martin.

Pål-André Helland prøvde seg med en frekk frisparkvariant etter et kvarters spill, men ballen strøk bakre stolpe.

LSK-nykommer Thomas Lehne Olsen presenterte seg for hjemmefansen etter en knapp time. Han driblet seg fram til farlig skuddposisjon, men avslutningen ble for svak. Ballen gikk over mål.

Møter bronsevinneren

Begge lag valgte å gjøre flere bytter etter en drøy time. LSK-innbytter Kristoffer Ødemarksbakken og RBK-innbytter Marius Lundemo kom begge til muligheter, men uten å få hull på byllen.

Anders Trondsen kom til et godt skudd fra 15-16 meter ti minutter før full tid, men måtte se at ballen gikk like over mål. RBK-innbytter Arild Østbø holdt på å slippe inn et tilsynelatende ufarlig skudd fra LSKs Ødemarksbakken helt på tampen, men slapp med skrekken.

Til slutt ebbet matchen ut i 0-0.

Lillestrøm serieåpner borte mot nyopprykkede Bodø/Glimt lørdag ettermiddag. Rosenborg gjester fjorårets bronsevinner Sarpsborg samme dag.

