Nå kan ingen stoppe Lindvik

sport

Da hoppukelaget kom hjem i januar, hoppet Lindvik og de nest beste norske hopperne kontinentalcuprenn.

– Lindvik, gliste landslagssjef Alexander Stöckl etter å ha sett stortalentet hoppe. Østerrikeren avslørte allerede da at han så en formidabel formutvikling hos hopptalentet fra Frogner.

Først fikk Stöckl positive signaler om at Lindvik kunne få delta under skiflyging i Kulm midt i januar. Problemet var at talentet ikke hadde tatt verdenscuppoeng.

Tok fridag

I skiflyging krever FIS at utøverne har tatt verdenscuppoeng før man får sette utfor. Juryen kan imidlertid gi unntak, noe som har skjedd flere ganger, men i Kulm fikk man ikke gehør.

Dermed mistet Lindvik sjansen til å vise seg fram blant de aller, aller beste i verden.

– Jeg ble veldig skuffet. Jeg måtte ta en fridag for å hente meg inn igjen, sier Lindvik.

Uken etter var det skiflygings-VM og Lindvik måtte vente igjen. Først under verdenscuprennene i Zakopane slapp hopperen fra Akershus til. Han var nest best på trening og kom inn på det norske laget i lagkonkurransen.

En OL-plass var ikke langt unna, men tiden var for knapp til å kunne vise seg fram i søndagsrennet. Allerede lørdag kveld måtte Stöckl ta ut OL-troppen. Valget falt på Robert Johansson.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg visste ikke at jeg var en OL-kandidat før jeg så treningsresultatene i Zakopane. Jeg skjønner valget, og det er bare å se på hva Robert utrettet med medalje i alle de tre OL-rennene, sier Lindvik diplomatisk.

Unggutten lar hoppskiene tale. Under NM i forrige uke ble han nummer tre, slått av Johansson og Johann André Forfang.

– Jeg er overrasket over at jeg henger så godt med. Da alt gikk opp for meg i Zakopane, tenkte jeg «faen, hopper jeg så bra». Det var jo helt sykt. Jeg har hoppet på meg mer og mer selvtillit, sier Lindvik.

Og om det ikke ble OL-tur, sikret han uansett verdenscuppoeng i Polen, som gjør at ingen jury kan stoppe ham fra Raw Air-rennene i Vikersund. Nå er det bare opp til ham selv å kvalifisere seg.

Blir ikke redd

Han hopper så langt at juryen sliter med å sette riktig fart. I Iron Mountain falt han igjen på sletta. Folk som fulgte rennet var helt forbauset over nordmannen som bare «skyter» fart ut i bånn av i bakken.

– Det ble kjørt litt høy fart, det skal sies. Jeg kom fra så stor høyde at det ble vanskelig å stå. Jeg kunne greid det om jeg hadde vært litt mer bestemt, sier Lindvik.

Under Raw Air er Lindvik plutselig en outsider i toppstriden.

– Jeg er fornøyd om jeg henger med, innleder Lindvik svaret nokså beskjedent.

– Du skal ikke forvente så mye, men det er muligheter. Jeg gleder meg masse. Jeg hoppet 217,5 meter som prøvehopper i fjor. Den lengden er det absolutt mulig å gjøre noe med, smiler hopptalentet.

– Hvordan er det å sette utfor i skiflyging?

– Det er helt sykt, det går ikke an å beskrive det. Du får en følelse av å fly.

– Blir du redd?

– Du er så innstilt på arbeidsoppgavene at du ikke tenker på å være redd, sier hopperen som kan være det neste store i norsk hoppsport.

