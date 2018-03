Atlético med en fot i kvartfinalen

sport

Mye skal gå galt om Atlético ikke blir å se i kvartfinalen. Saúl ga vertene ledelsen med et utsøkt skudd halvveis ut i første omgang, mens Diego Costa på instinkt doblet til 2-0 to minutter etter sidebytte.

Det var Costas sjette mål på tolv kamper siden han ble spilleberettiget for Atlético i januar. Han ble i fjor sommer hentet tilbake til klubben fra Chelsea.

Koke gjorde kvelden fullkommen da han økte til 3-0 helt på tampen.

Fryktet bråk

Det var høy sikkerhet rundt torsdagens oppgjør i Madrid. Spanske myndigheter fryktet en reprise av bråket som oppsto da Athletic Bilbao nylig tok imot Spartak Moskva i forrige utslagsrunde i europaligaen.

Det er rapportert at bare 500 russiske supportere tok turen til Spania denne gangen. Det var ingen tegn på uro før kampstart.

Lokomotiv Moskva hadde kun ett skudd på mål i løpet av 90 minutter i Atléticos nye storstue.

Returkampen går torsdag neste uke. Atlético Madrid vant europaligaen i både 2010 og 2012.

Tungt for Athletic

Et annet spansk lag fikk ikke en like lystig torsdagskveld. Athletic Bilbao har en solid jobb å gjøre etter 1-3-tapet borte mot Marseille. Lucas Ocampos scoret to av franskmennenes mål, og det første kom like etter at kampen var blåst i gang.

Superveteranen Aritz Aduriz reduserte for Athletic rett før pause. Scoringen kan vise seg å være viktig. Takket være bortemålet vil det holde for baskerne å vinne 2-0 i returoppgjøret.

Lazio så ut til å gå mot seier etter en snuoperasjon hjemme mot Dinamo Kiev, men elleve minutter før slutt sørget Junior Moraes for 2-2 og et ørlite overtaket til ukrainerne.

Ciro Immobile og Felipe Anderson scoret målene for Lazio. Italienerne havnet under tidlig i annen omgang, men snudde kjapt kampen. Det skulle likevel ikke holde til seier.

På tampen ble Dinamo Kiev redusert til ti mann da Denis Garmash fikk sitt annet gule kort

Øvrige resultater torsdag: CSKA Moskva (Russland) – Lyon (Frankrike) 0-1, Leipzig (Tyskland) – Zenit St. Petersburg (Russland) 2-1, Sporting Lisboa (Portugal) – Viktoria Plzen (Tsjekkia) 2-0.

