Frustrert Moan jobber i sirup

Kun sju løpere gjorde det dårligere i lørdagens kombinerte hopprenn i Holmenkollen enn trønderen.

– Det er kjedelig og tungt å jobbe i sirup hele sesongen. Det har gått ordentlig på tverke, medgir den alltid like ærlige Moan.

34-åringen har en karriere proppfull av verdenscupseirer og mesterskapsmedaljer, men er langt unna gammel klasse.

Det toppet seg da Moan ble tatt ut til OL som femtemann i kombinertleieren. Da Byåsen-gutten ikke fikk kjøre sitt eget opplegg i forkant, ga han like godt fra seg plassen i Pyeongchang-lekene.

– Jeg burde sagt fra tydeligere. Det er helt uforståelig at de kunne gjøre som de gjorde. Jeg har forberedt meg i fire år for å være best mulig forberedt til Sør-Korea. Jeg har gitt så mye av meg og flagget den runden vi hadde med en nådeløs evaluering i fjor. Alle visste hva jeg kunne bidra med i gruppa når jeg er i form. Når de blankt avviser mitt opplegg for å stille best mulig i OL, synes jeg det er veldig merkelig. De gjorde stikk motsatt av hva jeg ønsket, sukker trønderen.

Mangler positiv sitring

Nå vil han bare gjøre seg ferdig med sesongen. En 42.-plass etter hoppdelen i Holmenkollen var langt under pari. Veteranen landet på 112,5 meter og lå over tre minutter bak lagkameraten Jarl Magnus Riiber.

Moan var blant dem som sang ut sist sesong. Da ventet en nådeløs evaluering på Sognefjellet, hvor kombinertløperne luftet sin frustrasjon. Resultatene har vært langt bedre i vinter, men Moan er ikke fornøyd.

– Det blir en ny evaluering etter sesongen. Ingen er feilfri, ikke jeg heller. Ansvaret ligger ikke bare på ledelsen, men det er situasjoner som er oppstått underveis, spesielt OL-uttaket, som har gjort situasjonen min vanskelig, sier Moan til NTB.

Han gleder seg over at treningskamerat Jan Schmid kjemper om verdenscupen sammenlagt.

– Der Jan reiser rundt og koser seg med gode opplevelser, jager jeg resultat. Jeg klarer ikke å stole på meg selv. Nå håper jeg på et godt resultat som gjør at jeg får tilbake den positive sitringen. Jeg er god på trening hjemme i Trondheim, men får det ikke til i konkurranser, sier 34-åringen.

VM-revansj i Seefeld

Før OL-sesongen var Moan i tvil om han skulle satse videre. Nå handler alt om den ultimate revansjen: VM-gull i Seefeld.

– Jeg vet hva jeg er god for. Selv om det er blytungt nå, prøver jeg å tenke at denne muligheten får jeg aldri tilbake. De siste sesongene har vært tunge, men det er ingen tvil om at et VM-gull vil være en stor revansj, sier Moan.

– Tar du med frustrasjonen hjem?

– Nei, jeg gjør ikke. Jeg tror da ikke det. Jeg er blitt mye flinkere på det området. Jeg har en vanvittig støtte fra kona og familien min. Det er jeg helt avhengig av, men jeg må klare å skille toppidretten fra det jeg har på hjemmebane. Jeg forsaker så mye. Jeg må unngå sykdom og alt som hører med. Da er det ikke kult å være listefyll. Jeg er en skygge av meg selv, medgir Moan.

Farget av situasjonen

Sportssjef Ivar Stuan sier følgende om Moans kraftsalve:

– Magnus sliter. Og når Magnus sliter er det tungt for ham og alle oss andre. Vi er ferdig med OL-uttaket. Det kunne muligens vært gjort på andre måter, men vi føler vi gjorde det riktig. Vi skal ikke diskutere OL-uttaket nå, det toget gikk da.

– Magnus må få lov til å si hva han vil. Han er en veldig reflektert person, men blir litt farget av den situasjonen han er i selv. Det er en veldig frustrerende situasjon der han ikke får ut det potensialet han har. Jeg har ingen problemer med å stå sammen, med og mot utøvere som har sterke meninger.

