Kleveland på 3.-plass i US Open

– Jeg kan det trikset i blinde. Jeg har ikke bommet på det på tre år, så at det ikke skulle sitte nå er veldig bittert, sa Kleveland i en pressemelding fra Norges Snowboardforbund.

Han falt på en backside trippel 14 i siste hopp.

Kleveland ledet før siste omgang og var derfor sistemann som satte utfor. Mark McMorris hadde falt hardt i annen omgang og hadde tydelig vondt. Han sa i TV-intervju at han trolig hadde brukket et ribbein, men kjørte likevel i siste omgang og tok ledelsen.

Kleveland hevet vanskelighetsgraden i siste forsøk og gjorde triks som scoret høyere enn McMorris nedover i løypa, men i siste hopp gikk det galt.

– Det er litt surt, for han ville definitivt vunnet med de andre triksene han gjorde. Han er skuffet nå, men tredjeplass i US Open er en fin revansj etter OL, sa landslagstrener Per Iver Grimsrud etter konkurransen i Vail.

McMorris ble førstemann som har vunnet US Open i slopestyle to år på rad. Canadieren var døden nær etter en ulykke forrige sesong, men kom tilbake i tide til OL. Der tok han bronse, og lørdag var han igjen på toppen av seierspallen.

McMorris vant foran amerikanske Chris Corning og Kleveland.

Ståle Sandbech ble nummer fem, mens Fridtjof Sæther Tischendorf endte sist av de ti finalistene.

Kvinnenes finale ble avlyst på grunn av værforholdene, og poengsummene fra semifinalene ble gjeldende. Jamie Anderson vant, mens Silje Norendal ble nummer seks.

I kvinnenes halfpipefinale lørdag vant OL-mester Chloe Kim.

