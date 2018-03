Tøft for Mikkelsen i Rally Mexico

sport

Håpet om en pallplass virker litt fjernt for Mikkelsen etter de to første dagene av grusrallyet. Hyundai-føreren er over 20 sekunder bak tredjeplassen. Det skiller 31,7 sekunder opp til teamkamerat Dani Sordo i tet.

– Vi er egentlig ganske fornøyd med kjøringen, men det er et vanskelig løp, sier Mikkelsen i en pressemelding.

– Jeg tapte mye på åpningsetappen, uten at jeg helt vet hvorfor, for jeg synes vi kjørte bra. Men utenom det så er jeg egentlig godt fornøyd med Mexico så langt. Skal man pushe i dette løpet, så er det høy risiko. Jeg føler jeg ligger og balanserer på denne risikoen, men likevel på rett side av grensen. Jeg har gjort mange feil i dette løpet før, og prøver å unngå det denne gangen her. Jeg skulle selvsagt ønsket at vi var litt høyere på resultatlista, fortsetter han.

Rallylegende Sebastien Loeb gjør en sterk gjesteopptreden i Mexico. Franskmannen, som er blitt verdensmester ni ganger, ligger på annenplass i sammendraget. Loeb er 7,2 sekunder bak Sordo.

– Det er absolutt imponerende hva Loeb viser. Jeg sa før løpet at hvis han henger med i toppen, så blir jeg imponert. Det har han til de grader gjort. Han kan kjøre bil den gutten der, sier Mikkelsen.

For nordmannen ligger det an til å bli en kamp om fjerdeplassen. Han er sju sekunder bak Kris Meeke. Femteplasserte Sebastian Ogier har et halvannet sekunds forsprang på Mikkelsen.

Rally Mexico fortsetter med ni fartsprøver lørdag, mens det hele avsluttes søndag med de tre siste prøvene.

(©NTB)