Bourdais gråt av glede etter dramatisk seier

Han vant løpet i St. Petersburg, der han bor, for annet år på rad. Denne gang betyr det spesielt mye etter at han pådro seg alvorlige skader da han krasjet under kvalifisering til Indy 500 i mai i fjor. Blant andre skader fikk han brudd både i bekkenbeinet og hoften.

– Denne seieren gir meg sterke følelser, for jeg måtte overvinne en ildkule og noen brukne bein for å ta meg tilbake til vinnersirkelen, sa Bourdais, som er tilbake i racersetet lenge før legene hadde spådd.

Franskmannen noterte sin 37. seier i karrieren, men sjelden har en seier betydd mer for ham.

Helt andre følelser hadde debutanten Robert Wickens, som dominerte løpet og ville vunnet om det ikke var for at han krasjet med Alexander Rossi mot slutten.

Rossi prøvde å passere ham på innsiden da løpet ble startet igjen etter en periode med varselflagg to runder før mål. Wickens snurret ut, og Bourdais føk forbi begge bilene på vei mot seier.

– Det ville vært en eventyrdebut, men noen ganger er det bare ikke meningen, sa Wickens, som ledet 69 av løpets 110 runder.

– Jeg føler med Robert. Jeg er også imponert over ham, sa Bourdais.

Wickens var stjerne i touringcarracing i Tyskland før han besluttet å prøve seg i Indycar, og han viste umiddelbart at han holder nivået. Han var bare den tredje siden 1993 som har vunnet kvalifiseringen i sin indycardebut. Nigel Mansell gjorde det i 1993 og Bourdais i 2003.

