Fiorentina vant første kamp etter Astoris dødsfall

Astori ble funnet død på hotellrommet sitt i forkant av Serie A-kampen mot Udinese. Han ble bare 31 år gammel. To leger oppnevnt av aktoratet i Udine ble tirsdag sitert på at fotballspilleren døde som følge av et hjerteinfarkt.

Søndag ble Vitor Hugo matchvinner for Fiorentina i 1-0-seieren hjemme mot Benevento.

Før kampstart ble Astori hedret med ett minutts stillhet. Det ble også en ny pause i det 13. spilleminutt. Fiorentina har besluttet å frede nummer 13, drakten Astori bar i sin karriere. Det samme har gamleklubben Cagliari gjort.

Fiorentina har 38 poeng etter 27 kamper. Laget håper å kjempe om en europaligaplass neste sesong.

