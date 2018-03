Mikkelsen 20 sekunder fra pallen i Mexico

sport

Mikkelsen har aldri helt fått det til i Rally Mexico, og han hadde utfordringer også i helgen. Derfor var han godt fornøyd med fjerdeplass.

– Jeg hadde håpet på noe bedre, for å være ærlig, men når situasjonen ble som den ble, kom jeg greit fra det, sa han i en pressemelding søndag.

Etter 22 fartsprøver over fire dager var han 1.48,4 minutt bak de fem siste års verdensmester Ogier, men bare 19,2 sekunder bak Kris Meeke på 3.-plass.

Meeke fikk trøbbel på den tredje siste prøven da han havnet utenfor veien i løsgrusen og bilen rullet over på siden. Han måtte ha hjelp fra tilskuere for å få den på rett kjøl igjen, og tredjeplassen var i alvorlig fare.

På den neste prøven var imidlertid Mikkelsen en tur utenfor veien, og det ble aldri virkelig jevnt om den siste pallplassen.

Bonuspoeng

Den norske Hyundai-føreren med kartleser Anders Jæger i passasjersetet ble nummer fire på den avsluttende «power»-prøven og fikk dermed ytterligere ett VM-poeng. Ott Tänak innkasserte de fem bonuspoengene med seier på den prøven, mens Ogier ble toer og fikk fire ekstrapoeng.

– Det var 13 viktige poeng å ta med seg herfra. Vi hadde håpet på flere, men vi har slitt med å få skikkelig selvtillit i bilen. Bakenden har levd litt sitt eget liv, og da er det vanskelig å «pushe» slik vi vil. Dette er noe alle Hyundai-førerne har slitt med, og vi må finne ut av hvorfor, sa Mikkelsen.

Ford-fører Ogier var overlegen og seiret 1.13,6 minutt foran Mikkelsens Hyundai-lagkamerat Dani Sordo. Meeke var ytterligere 15,6 sekund bak.

– Det føles fantastisk. Dette er et spesielt sted for meg. Jeg hadde ingen gunstig startposisjon, men bilen fungerte fantastisk, og vi ga oss aldri, sa Ogier til wrc.com.

Loeb imponerte

Den gamle rallykongen Sebastien Loeb, som i år kjører noen utvalgte VM-runder, imponerte innledningsvis stort i sitt comeback, og ledet rallyet så sent som lørdag, men et uhell sendte ham nedover på listene. Loeb endte på femteplass, et snaut minutt bak Mikkelsen.

– Vi kom iallfall gjennom løpetuten store problemer, selv om det var vanskeligere enn vi ventet, sa Mikkelsen.

Han vant den siste av lørdagens fartsprøver og kan glede seg over at han har fartsprøveseirer i alle seks VM-runder han har kjørt for Hyundai.

