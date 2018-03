FC København med overtidsseier mot tabelljumbo

sport

FCK gikk til pause med 3-1, men da hjemmelaget slapp seg ned i andre omgang kom Helsingør tilbake og skapte trøbbel for Ståle Solbakkens menn, før Santander ble matchvinner.

Med den sene seieren nærmer FCK seg tredjeplassen, mens Helsingør fortsatt er sist på tabellen.

FCK-trener Ståle Solbakken måtte gi nyervervelsen László Köteles debuten på keeperplass grunnet skader, mens Pieros Sotirou fikk tillit på topp. Begge skulle spille en avgjørende rolle i første omgang.

Keepertabbe

Hjemmelaget i København tok ledelsen etter 14 minutter. Carlos Zeca svingte et innlegg foran mål, og Helsingør-forsvarsspiller Pascal Gregor ble presset til å sette ballen i eget mål.

Etter 31 minutter kom imidlertid bortelaget tilbake. Köteles mistet et i utgangspunktet ufarlig innlegg og Nicolas Mortensen var først på returen.

Sotirou sørget for at FCK tok tilbake ledelsen kun få minutter senere, før Victor Fischer la på til 3-1 før pause.

Slapp seg ned

Som i første omgang slapp FCK seg ned etter pause, og det så ut til å bli skjebnesvangert for vertene.

Først reduserte Adnan Mohammed med et langskudd etter 59 minutter, før Mortensen utlignet med sitt andre mål i kampen sju minutter senere.

Det så ut til å gå mot et surt poengtap for FCK, men Santander ekspederte et Fischer-innlegg i mål til 4-3 på overtid.

(©NTB)