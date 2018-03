Ingen Medvedeva i kunstløp-VM

sport

Det ble dobbeltseier til russerne Zagitova og Medvedeva i Pyeongchang-OL forrige måned. Zagitova ordnet det første av det som ble to gull til OAR-laget i lekene i Sør-Korea.

Medvedeva endte bare 1,31 poeng bak sin venninne og skarpe rival, og nå melder Russlands kunstløpforbund at hun konkurrerte med smerter under OL.

Legene beordrer hvile

– Hun måtte kjempe mot smertene under vinterlekene, og det er blitt verre etter at hun kom hjem, heter det i en uttalelse fra forbundet.

– Etter en undersøkelse i slutten av forrige uke, har legene konkludert med at hun må redusere belastningen på foten de neste fire til åtte ukene dersom hun skal unngå operasjon.

Medvedeva pådro seg brudd i et mellomfotsbein tidlig i sesongen og gikk på smertestillende medikamenter da hun vant to Grand Prix-stevner. Så tok hun konkurransepause for å bli bra til OL.

13-åring for ung

Hun tapte EM-tittelen til Zagitova i januar og ble slått av henne også i OL. Hennes forfall gjør Zagitova til stor favoritt i VM i Milano neste uke.

Russlands lag blir nå Zagitova, Maria Sotskova og Stanislava Konstantinova. Sistnevnte ble nummer fire i junior-VM forrige uke.

13-årige Alexandra Trusova vant junior-VM med to historiske kvadrupelhopp, men ISUs regelverk fastslår at hun er for ung til å delta i senior-VM.

