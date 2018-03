Johansson på pallen på hjemmebane

sport

Han kom seg nesten ikke gjennom pressesonen, for der hadde familie og venner hoppet inn. Alle ville ha en prat med OL-helten. Både mamma Helga og pappa Gorm fikk hver sin klem.

– Det er min første pallplass i verdenscupen for sesongen, og den andre noen gang. Det å gjøre det på hjemmebane har mye å si for selvtilliten og det som skal skje resten av sesongen, sa Johansson etter tredjeplassen i egen lekegrind.

For et drøyt år siden var Vingnes-gutten på pallen i Innsbruck under hoppuka, slått bare av lagkameraten Daniel-André Tande i et vindfullt og amputert renn.

Solid oppmøte

Hele 7000 tilskuere hadde møtt opp for å heie fram Johansson i Lysgårdsbakken tirsdag.

– Det gleder meg veldig. Jeg satt og smilte i heisen da jeg så så mange kjentfolk. Det var knallvær, og jeg håper virkelig folk koste seg, sa Johansson.

Han tok to individuelle bronsemedaljer i Pyeongchang-OL. Det ble også laggull i et uforglemmelig mesterskap.

– Du ødelegger vel litt imaget at du er en OL-hopper nå?

– Det driter jeg i, hehe. Det er ganske mange verdenscuprenn mellom hver gang det er OL. Det hadde blitt trått de neste kommende årene om jeg måtte vente i fire år på neste pallplassering, flirte Johansson.

Vil bli som Stoch

Han ligger på annenplass i Raw Air. Hele 56,2 poeng skiller opp til suverene Kamil Stoch, tirsdagens vinner.

– Jeg har veldig lyst til å nå det samme toppnivået. Han er fryktelig god og viser hvor lista ligger. Jeg har noe å strekke meg etter, medga Johansson.

– Du ser at han har en helt annen ro i alt han gjør. Han bruker beine for hva det er verdt. Det er der han utklasser oss andre, han får med seg mest høyde og fart nedover, fortsatte hopperen med den elegante barten.

Nå venter to Raw Air-dager i Granåsen.

– Jeg hoppet mye i Trondheim i sommer, og fant ut av mange tekniske løsninger der og hoppet knallgodt. Jeg gleder meg, sa Johansson.

Den norske hoppturneringen avsluttes i Vikersund.

– Det er vanskelig å si hvor mange poeng som er mulig å ta inn. Det har jeg ikke begynt å spekulere i, men det er mulig å ta inn mye. Alt kan skje i en så stor bakke, sa Johansson.

