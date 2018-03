Bayern München på cruisekontroll enkelt videre

sport

Bayern München er i mesterligaens kvartfinale for sjuende år på rad. Grunnlaget for avansement ble lagt på hjemmebane, der det tyske storlaget ikke ga seg før det to 5-0 på måltavla.

Til slutt ble sammenlagtsifrene av det flatterende slaget.

– Det var et overbevisende resultat. Besiktas hadde ikke tapt her i mesterligaen, så det var ikke lett. Vi scoret på rett tidspunkt og det er normalt at vi slapp oss litt ned. Å miste litt konsentrasjon etter å ha vunnet 5-0 er normalt, sa Bayern-trener Jupp Heynckes etter kampen.

Han ble den første trener med seier i 11 mesterligakamper på rad.

Returkampen i Tyrkia var nærmest en formalitet, men Bayern-laget fullførte med stil. Thiago Alcántara ordnet ledelse etter 18 minutter før et selvmål av Gökhan Gönül like etter pause førte det tyske laget opp i 2-0.

Enkelt

Vagner Love scoret et trøstemål da han reduserte etter 59 minutter, men Bayern München økte til 3-1 etter 84 minutter da et innlegg til slutt fant Sandro Wagner som hadde en enkel jobb med å sette inn scoringen.

Motbakken for Besiktas startet allerede etter 16 minutter i den første kampen da Domagoj Vida fikk rødt kort etter en takling som bakerste mann.

Scoringer fra Thomas Müller (2), Robert Lewandowski (2) og Kingsley Coman sørget for at det tyrkiske laget ikke hadde annet enn æren å spille for på hjemmebane.

11 strake

Seieren gjør at Heynckes nå er historisk. Han er den eneste treneren som har 11 seirer på rad i mesterligaen. Fram til onsdag delte han rekorden på 10 strake seirer med Louis van Gaal og Carlo Ancelotti.

Han var imidlertid bekymret over at både Jerome Boateng, Mats Hummels og Rafinha fikk se det gule kortet mot Besiktas.

– Det eneste negative er at vi fikk for mange gule kort, sa han.

Mesterligaens kvartfinaler trekkes fredag.

(©NTB)