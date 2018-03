Caro-dobbel sendte Wolfsburg til semifinale

sport

Den norske landslagsstjernen sto fram fra start i 2. omgang i en til da målløs kamp. Hennes første avslutningsforsøk gikk i nettveggen, men i det 61. minutt plasserte hun ballen presist i mål fra 18 meters hold.

Fem minutter senere doblet hun ledelsen da hun etter en elegant vending i feltet overlistet keeper igjen.

Sand, som møtte Wolfsburg i cupfinale både i 2016 og 2017 (og tapte 1-2 begge ganger), ga seg ikke uten videre og skapte ny spenning da Isabelle Meyer scoret på straffespark i det 78. minutt.

Noen utligning fikk gjestene ikke, og Hansen kunne feires som dagens store helt.

Minde fra start

Det var en spesiell anledning også for Kristine Minde, som for første gang var i Wolfsburgs startoppstilling i en tellende kamp. Hun ble byttet ut rett etter Hansens 1-0-scoring.

Caroline Graham Hansen gikk selv av banen i det 71. minutt.

På tribunen i Wolfsburg satt Horst Hrubesch, som tirsdag fikk midlertidig ansvar for Tysklands kvinnelandslag da Steffi Jones fikk sparken.

Trekning mandag

Bayern München (15-0 over Saarbrücken) og Turbine Potsdam (2-0 over Frankfurt) sikret seg semifinaleplass tirsdag, mens Essen ble siste semifinalist med 5-2 over Freiburg etter ekstraomganger.

Semifinalene trekkes mandag og spilles 15. april.

