NBA-stjerne brakk tommelen

Thompson pådro seg skaden i søndagens 103-109-tap for Minnesota Timberwolves, men først trodde legene at tommelen bare var forstuet. Nærmere undersøkelser viste at den er brukket.

Den dyktige skytteren er uaktuell til kampene den neste uken. Legene vil vurdere ham igjen om en ukes tid.

Thompson er en av ligaens beste trepoengskyttere. Han har snitt på 19,7 poeng, 3,8 returer og 2,7 assist.

Skaden er ekstra ubeleilig for Warriors ettersom lagets superstjerne Stephen Curry fortsatt sliter med en vond ankel som har satt ham ut av spill siden forrige torsdag. Tirsdag ble det klart at han er uaktuell minst en uke til.

