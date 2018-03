Svindal applauderte rivalen Feuz

sport

Kriechmayr og Mayer tok seieren med kun fire hundredeler foran sveitsiske Beat Feuz. Sistnevnte kunne dermed juble for både andreplass og seier i vinterens utforcup.

60 poeng skilte Svindal og Feuz i kampen om sammenlagtseieren foran avslutningsrennet i Åre. Dermed måtte Svindal helst vinne, samtidig som han måtte ha mange kjørere mellom seg og sveitseren, for å ha en sjanse til å vinne den prestisjetunge glasskula.

Fra startnummer ni gikk Svindal til angrep på bestetiden til Feuz, men kom for sent. I mål skilte det åtte hundredeler de to imellom. På senere kjørte Kriechmayr og Mayer inn til delt seier.

– Jeg er fornøyd med å bli nummer to i utforcupen, men i og med at jeg hadde muligheten til å vinne, skulle jeg selvfølgelig helst ha gjort det, sa Svindal til NRK.

– Utforsesongen har vært veldig bra, og Feuz har vært superstabil i hele vinter. Han har kjørt fantastisk bra, og da er det fortjent at han vinner, tilføyde han.

Jansrud på niende

Kjetil Jansrud tapte en god del tid til Kriechmayr allerede på toppen og klarte ikke blande seg inn i seierskampen. Vinstra-gutten kjørte inn noe tid mot slutten, men var slått med 43 hundredeler av Feuz.

Det holdt til niendeplass.

Jansrud at utforsesongen ikke har vært så bra som han håpet på.

– Jeg er litt skuffet og har vært for ustabil. Det viser seg i dag igjen. Jeg må bare se framover og rydde opp i dette til neste sesong. Det er samtidig andre ting som har gått bra, så det er ikke noe problem å motivere seg videre, oppsummerte han overfor NRK.

Kilde slet

Alexander Aamodt Kilde har hatt en trøblete sesong, og heller ikke onsdag lyktes han i Åre. 16.-plass slått med 81 hundredeler av de østerrikske vinneren ble fasiten.

– Jeg havner litt i skyggen, og det er greit når det ikke går så bra. Alt i alt oppsummerer vel denne dagen hvordan sesongen har vært, sa han til NRK.

Torsdag er det verdenscupavslutning i super-G i Åre. Der har Kjetil Jansrud allerede sikret seg sammenlagtseieren etter en strålende sesong.

(©NTB)