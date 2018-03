Dobbelt norsk på skiskyttersprinten på hjemmebane

sport

De to sørget for norsk triumf på hjemmebane og et strålende utgangspunkt før jaktstarten. Franske Martin Fourcade kom på tredjeplass.

– Dette er spinnvilt. Jeg hadde ikke trodd det. Jeg hørte han (Bø) var foran på sisterunden og gikk inn for å skifte mens jeg tenkte at annenplass også er bra. Jeg skjønner ikke helt hva som er skjedd. Det er dette man trener for hver dag, sa L'Abée-Lund til NRK etter seieren.

Bø noterte seg for én bom på stående skyting, men gikk forrykende i sporet og så ut til å snyte L'Abée-Lund for triumfen på hjemmebane. På sisterunden fikk han det imidlertid for tøft og endte 6,1 sekunder bak sin landsmann.

Oslo-gutten L'Abée-Lund skjøt to prikkfrie serier og gikk i mål 6,9 sekunder foran Martin Fourcade, som falt underveis i løpet. 31 år gamle L'Abée-Lund så ut som vinner, men fra et senere startnummer kom Bø og utfordret ham.

Bomskuddet til Bø på stående skyting ble imidlertid avgjørende til tross for at han passerte 1,1 sekund foran L'Abée-Lund etter stående skyting. Ved første passering på sisterunden var avstanden 1,5 sekunder, men ved siste passering var det plutselig 2,8 sekunder i favør L'Abée-Lund.

Det klarte aldri Bø å hente opp, og i mål var han 6,1 sekunder bak L'Abée-Lund, som tok en stor triumf på hjemmebane. Åtte tideler skilte Bø på annenplass og Fourcade på tredjeplass.

Lars Helge Birkeland ble nummer 10, 41,2 sekunder bak L'Abée-Lund. Erlend Bjøntegaard endte på 23.-plass, 1.08,6 bak, mens Tarjei Bø kom på 26.-plass.

Ole Einar Bjørndalen maktet ikke å kvalifisere seg til jaktstarten med sin 66.-plass. Han pådro seg fire bom.

