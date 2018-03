Forfang og Stjernen forsøkte å overtale Aune til å fortsette

sport

24-åringen tok farvel med verdenseliten under Raw Air.

– Selv om du er blant verdens beste hoppere, er du bare blant de nest beste i Norge. Det gjør det vanskelig å satse, for da må du betale mellom 50.000 og 75.000 kroner årlig for å være med. Det er en totalpakke. Den lille, indre motivasjonen som må til for prestere på topp hver dag og ha så lyst til å vinne at du har lyst til å ofre alt, er ikke lenger der, sier Aune til NTB.

Byåsen-hopperen har stort sett hoppet i kontinentalcupen denne sesongen.

– Jeg kunne brukt sparepenger et år til, men jeg må ha et lengre perspektiv på dette. Går jeg tom for penger neste sesong, blir veien videre vanskelig også utenfor hoppbakken, sier trønderen.

Ønsket i utlandet

Han har allerede vært i samtaler med USA og Frankrike om trenerjobb. Konkrete tilbud har allerede kommet på bordet. En avgjørelse tar Aune først 1. mai.

– Det har vært vanskelig å ta beslutningen. Hopp har jeg holdt på med hele livet. Jeg vet ikke om noe annet. Jeg har også slitt med svimmelhet og har en historikk med sykdom som gjør det ekstra tungt å satse. Jeg hadde egentlig tenkt å gi meg i fjor, men fikk et løft under Raw Air og tok et år til, sier Aune.

Han har også en drøm om å få jobbe innen TV og radio.

– Jeg utelukker ikke at jeg blir noe annet enn hopptrener. Jeg drømte om å bli sportskommentator da jeg var liten. Kanskje kan jeg få sjansen i fotball, hopp eller kombinert. Jeg skrudde av lyden som liten og kommenterte. Kanskje kan jeg bli en liten Arne Scheie, smiler Aune om mimrer om den legendariske NRK-kommentatoren.

Bortkastet talent

Lagkameratene Johann André Forfang og Andreas Stjernen forsøkte å overtale Aune til å ta en sesong til.

– Jeg hadde en lang prat med ham her forleden. Det er opp til Joakim, men han kommer til å angre. Han er fortsatt ung og har mange år foran seg i bakken. Det er kjedelig at han gir seg. Det er bortkastet talent, sier Forfang.

Han står i fare for å miste to treningskamerater, siden veteranen Andreas Stjernen også vurderer karrierestopp.

– Da blir jeg alene i treningshverdagen, men jeg har noen gode, unge og sulte utøvere å trene med, men jeg mister to av mine nærmeste treningskamerater, sier Forfang.

Stjernen bestemmer seg i april. Sprova-hopperen er ikke helt sikker på at Aune gir seg.

– Det tror jeg ikke noe på før han virkelig gir seg. Jeg har ikke gitt opp. Han var veldig på gang i fjor før kneoperasjonen (jumper’s knee). Jeg håper han finner tilbake motivasjonen til å fortsette, sier Stjernen.

