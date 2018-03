Ramsey ikke med i Giggs' Wales-tropp

sport

Det skriver BBC torsdag.

Giggs fikk jobben som Wales-manager i januar. Nå har han funnet sine utvalgte til miniturneringen China Cup, men Ramsey glimrer med sitt fravær.

– Aaron må gjennom en liten operasjon i landslagspausen. Dette er et bra tidspunkt for ham å gjøre det på. Likevel er det synd å ikke ha ham med, for Aaron er en kvalitetsspiller, sier tidligere Manchester United-spiller Giggs.

Real Madrid-stjernen Gareth Bale er derimot med i troppen.

Wales skal spille to kamper i China Cup. Det blir en kamp mot vertsnasjonen Kina, samt en kamp mot enten Uruguay eller Tsjekkia.

Det er ventet at Ramsey spiller for Arsenal i returoppgjøret mot Milan i europaligaen senere torsdag, ifølge BBC. Inngrepet blir med andre ord gjennomført i dagene etter matchen.

