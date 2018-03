Rangers vant på hjemmebane

sport

To dager etter at Zuccarello scoret to mål i en etterlengtet hjemmeseier og rundet 100 NHL-mål, kopierte svensken ham. Først tvang han fram forlengning med sitt 99. mål, så ble han matchvinner med nummer 100.

– Det var en morsom kamp, med mange sjanser og tøffe dueller. Det gjør godt å få en seier, sa Zibanejad.

Etter en målløs første periode fikk gjestene fra Pittsburgh fart på sakene og skaffet seg 2-0-ledelse. Laget ville med seier inntatt tabelltopp i Metropolitan-avdelingen.

– Vi ble overmodige og rotet det bort, sa Penguins-back Kris Letang om det som skjedde i tredje periode.

Rangers utlignet med mål av Chris Kreider og Jesper Fast. Penguins tok ledelsen igjen, men mistet den da Zibanejad scoret.

Fikk troen

– Vi startet dårlig, men så kom vi inn i kampen og fikk troen på dette, sa Zuccarello til Nettavisen.

– Jeg synes vi gjorde en veldig bra kamp, alle sammen. Når Sidney Crosby og Jevgenij Malkin er på isen, gjelder det å spille litt ødeleggende hockey og ikke tenke så offensivt. Det synes jeg vi gjorde veldig bra.

I forlengningen avgjorde Zibanejad etter 2.53 minutter.

Rangers er åtte poeng bak siste sluttspillplass.

– Vi kjemper. Vi er fortsatt med, sa trener Alain Vigneault, som for annen kamp på rad brukte bulgarskfødte Alexandar Georgiev i mål framfor Henrik Lundqvist. Han reddet 37 skudd, deriblant Malkins straffe 11 sekunder før slutt i 3. periode.

Zuccarello var på isen i drøye 22 minutter og hadde to skudd på mål, men denne gangen ble det ingen målpoeng.

Toronto herjer

I en annen NHL-kamp onsdag noterte James van Riemsdyk sitt tredje NHL-hattrick da Toronto Maple Leafs slo Dallas Stars 6-5 etter straffeslag. Leafs forbedret klubbrekorden til 11 strake hjemmeseirer.

Mitch Marner satte inn det avgjørende straffeslaget.

New Jersey Devils festet grepet om sluttspillplass med 8-3-seier over sterke Vegas Golden Knights. Blake Coleman scoret to av målene.

Devils og Columbus Blue Jackets har i øyeblikket wildcardplassene i Eastern Conference, henholdsvis ni og åtte poeng foran Rangers.

